Завтра в Дергачах стартує виставка-ярмарок «Харківські видавці - районам області»

Харків. 9 квітня. УНІАН. Завтра в Дергачівському районі в пиміщенні районного Будинку культури розпочне свою роботу книжкова виставка-ярмарок «Харківські видавці - районам області».

Як повідомила на брифінгу начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, захід присвячено 200-річчю від дня народження видатного поета Євгена Гребінки.

«Євгену Гребінці виповнилося б 200 років 2 лютого, тому ми вирішили присвятити перший ярмарок саме його творчості. Ми звернулися до наших колег з телерадіокомпанії «Лтава», які підготували фільм, присвячений його життю і творчості, уривки з цього фільму ми зможемо презентувати завтра в ході урочистого відкриття виставки-ярмарку. Крім цього школярі Харківської області будуть завтра зі сцени читати дуже багато творів Євгена Гребінки, також я запросила соліста Харківської філармонії Андрія Тимошенко, який виконає романс на вірші Євгена Гребінки «Очі чорні», - передає слова В.Маренич сайт облдержадміністрації.

За її словами, до організації виставки в Дергачах також підключилися Богодухівський та Золочівський райони. Протягом тижня мешканці цих районів зможуть придбати в Дергачах дитячу, навчально-методичну та художню літературу за цінами видавництв.

«Ми провели невеликий зріз у кожному районі, де будуть проводитися ярмарки, яку літературу вони хотіли б у себе бачити. Золочівський, Дергачівський і Богодухівський райони захотіли побачити у себе якомога більше енциклопедій, навчальної літератури та книг для дітей, тому завтра там будуть класичні твори українських та зарубіжних авторів, література для дітей, сучасна художня література, енциклопедична серія для дітей. Хочу підкреслити, що всі книги в рамках ярмарку продаються виключно за цінами видавництв без торгових націнок», - зазначила В.Маренич.