Сьогодні в Харкові - онлайн конференція про декларування доходів

Харків. 10 квітня. УНІАН. Сьогодні на сайті Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва відбудеться онлайн конференція на тему: «Декларування доходів громадян», повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Початок заходу – о 10.00 Учасники заходу: Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва, Головне управління економіки ХОДА, Регіональна рада підприємців та Державна податкова служба в Харківській області. На запитання відповідатиме начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби в Харківській області Мілютін Гліб Володимирович. Адреса сайту: http://kharkiv.biz.ua

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