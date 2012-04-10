Близько 20% підприємств Харківщини займаються інноваційною діяльністю - Моченков

Харків. 10 квітня. УНІАН. Сьогодні близько 20% підприємств Харківської області займаються інноваційною діяльністю.

Про це в ході засідання круглого столу «Конкурентноспроможність Харківської області» сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков., підкресливши, що Харківська область є центром високотехнологічного машинобудування.

«Сьогодні Харківський регіон по праву вважається регіоном високотехнологічної промисловості. За цим показником ми посідаємо провідні місця в Україні. За підсумками попередніх років, близько 20% підприємств Харківської області займаються інноваційною діяльністю. У той час як по Україні такий показник на рівні 13,8%. За кількістю підприємств, які використовують передові виробничі технології, область посідає перше місце в Україні. А сьома частина від загального числа таких підприємств припадає саме на Харківську область», - сказав А.Моченков.