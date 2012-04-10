Працівникам заводу ім. Шевченка почали видавати зарплату

Харків. 10 квітня. УНІАН. Робітникам ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка», які вчора під час стихійної акції протесту перекривали проїжджу частину вулиці, почали виплачувати заробітну плату.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Андрій Моченков.

За його словами, оскільки орган управління підприємством знаходиться в Києві, процес надходження грошей на завод затягнувся.

«Цей процес затягнувся на кілька днів. З понеділка по п’ятницю ми займалися тим, що через Київ, через завод Малишева на завод Шевченка заводили гроші. З сьогоднішнього дня до кінця тижня кожен день на підприємстві будуть виплачувати гроші», - підкреслив А.Моченков.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня робітники Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка перекрили вулицю Жовтневої революції з вимогою виплати зарплати та увімкнення електроенергії на підприємстві. У стихійному мітингу взяли участь кілька сотень колишніх і нинішніх робітників підприємства, а також активісти громадської організації «Трудова Харківщина».

За словами головного інженера заводу ім. Шевченка Василя Луніна, борг із зарплати на заводі становить близько 30 млн грн.