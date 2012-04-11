Богословська говорить, що посадити Тимошенко надовше без Путіна не вдасться

Харків. 11 квітня. УНІАН. Голова ТСК з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради Інна Богословська вважає, що неможливо довести державну зраду Юлії Тимошенко при підписанні тих угод без свідчень Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Фактично єдиним способом довести факт державної зради є отримати прямі свідчення пана Путіна», - сказала І.Богословська.

Вона підкреслила, що газові переговори між Ю.Тимошенко та В.Путіним відбувалися віч-на-віч за зачиненими дверима. «Я не думаю, що можливо порушити таку справу (за звинуваченням Ю.Тимошенко у державній зраді – УНІАН)», - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2012 року парламент взяв до відома звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

У звіті сказано, що Верховна рада України бачить ознаки кримінальних злочинів і особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Ю.Тимошенко під час підписання газових угод з Росією в 2009 році.

Верховна рада відзначила, що 17-19 січня 2009 року під час проведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» прем`єр-міністр України Ю.Тимошенко приховала від суспільства і влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, за якою доведено її вину в неодноразовому наданні хабарів чиновникам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів й істотно вплинули на рішення прем`єр-міністра України на користь іноземної держави.