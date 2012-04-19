До Харкова підтримати Тимошенко прибули 70 нардепів

Харків. 19 квітня. УНІАН. До Харкова на суд у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» прибули близько 70 народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

За його словами, зокрема, до Харкова прибули Володимир Філенко, Юрій Одарченко, Сергій Сас, Ольга Боднар, Василь Кравчук, Сергій Підгорний, Роман Забзалюк та інші.

Як сказав народний депутат Володимир Яворівський, який також прибув до Харкова, під час судового процесу над екс-прем’єром Юлією Тимошенко у справі ЄЕСУ члени фракції «БЮТ-Батьківщина» вахтовим методом чергуватимуть у Харкові.

За словами В.Яворівського, 100 депутатів розбиті на три групи і по черзі приїжджатимуть на суд. «На фракції не було жодного, хто б відмовився їздити», - зауважив він.

У цей час на площі Руднєва, де розташований харківський обласний апеляційний суд, у будинку якого проходитимуть засідання Київського райсуду Харкова, проводять мітинги прихильники й противники Ю.Тимошенко.

За даними міліції, в акціях вже беруть участь близько 5 тисяч осіб, і люди продовжують підходити.

Судові пристави зачитали у гучномовець рішення суду про заборону сьогодні проводити масові заходи на площі Руднєва.

На цей час вже відбулося кілька сутичок між прихильниками Ю.Тимошенко і правоохоронцями, які намагалися знести намет «Батьківщини».