ФК «Металіст» жорстко реагуватиме на прояви хуліганства на стадіоні

Харків. 7 травня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» виступає за утвердження атмосфери спортивного свята і взаємоповаги на стадіоні під час футбольльних матчів.

Про це йдеться у заяві прес-служби ФК «Металіст», оприлюдненій на офіційному сайті харківського клубу.

Другого травня на стадіоні «Металіст» відбувся матч 29-го туру Прем`єр-Ліги з футболу між командами ФК «Металіст» (Харків) - ФК «Шахтар» (Донецьк).

Прес-служба повідомляє, що під час матчу на 65-й хвилині група радикально налаштованих молодих людей у кількості близько 20 чоловік з 37-38 секторів Південної трибуни, спробували проникнути на гостьовий сектор, де знаходилися уболівальники «Шахтаря», проявивши явну неповагу до правил поведінки на стадіоні, з хуліганських спонукань і зробили спробу влаштувати бійку, в результаті чого були заподіяні тілесні ушкодження стюардам, а також деяким уболівальникам.

Службою безпеки стадіону в тісній взаємодії з органами МВС зібрані матеріали про цей інцидент і направлені на розгляд в ХМУ МВС України в Харківській області.

Прокуратурою Комінтернівського району міста Харкова порушено кримінальну справу за статтею 296 ч. 2 КК України «Групове хуліганство» (передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі терміном до 4 років) і передано для досудового розслідування в слідчий відділ Комінтернівського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області.

В даний час проводяться слідчі дії. ФК «Металіст» буде інформувати громадськість про хід розслідування і надалі вести роботу з підтримки атмосфери футбольного свята і взаємоповаги на нашому стадіоні.

До осіб, які ігнорують правила поведінки на ОСК «Металіст», йдеться в заяві, будуть застосовані жорсткі заходи реагування згідно чинного законодавства.