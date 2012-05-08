Лікар клініки «Шаріте» високо оцінив умови в лікарні «Укрзалізниці»

Харків. 8 травня. УНІАН. Умови у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, кули планується госпіталізувати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, відповідають високим стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомив лікар-невропатолог клініки «Шаріте» (Берлін) Лутс Хармс, який прибув до Харкова для участі в лікуванні Ю.Тимошенко.

«Я б високо оцінив обладнання лікарні. Влада постаралася вкласти в це багато сил. Я вважаю, що у нас хороша ситуація з лікарями», - сказав він, коментуючи умови у ЦКЛ «Укрзалізниці».

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко зазначила, що німецький лікар сьогодні провів бесіду з Ю.Тимошенко, під час якої розповів їй про умови в лікарні «Укрзалізниці».

Р.Моісеєнко зазначила, що Ю.Тимошенко відмовилася від медогляду.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ДПтС, раніше під час спілкування з лікарями Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня.

Лікуватиме ув`язнену екс-прем`єра німецький спеціаліст за підтримки українських лікарів.

Сьогодні Р.Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко буде ще раз запропоновано стаціонарне лікування.