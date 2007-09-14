Рудьковський піде у відставку – Мороз

Харків. 14 вересня. УНІАН. Лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз заявляє, що Президент чи РНБО не мають стосунку до звільнення міністрів.

Про це він повідомив сьогодні у Харкові.

"Якщо навіть хтось з міністрів-соціалістів і буде звільнений, то не по указу Президента", - заявив О. Мороз.

Він зазначив, що всі коли-небудь підуть у відставку, але це не залежатиме від рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), оскільки в Конституції вказано, що глава РНБО, Президент країни, не має до цього ніякого стосунку.