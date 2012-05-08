Порушено справу проти телефонного терориста у Валках

Харків. 8 травня. УНІАН. Валківська міжрайонна прокурора Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 23-річного ніде непрацюючого мешканця району, який зробив неправдиве повідомлення про замінування автостанції у місті Валки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за даними в. о. Валківського міжрайонного прокурора Андрія Фатєєва, цей чоловік 6 травня посеред дня телефоном до служби «102» сповістив про замінування автостанції у Валках.

За даними сайту МВС України, на час проведення обстеження приміщення автостанції було евакуйовано 60 пасажирів та осіб, які перебували у розташованих поблизу магазинах. Під час огляду приміщення автостанції, прилеглої території та розташованих поруч будинків вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян порушено кримінальну справу за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає зловмиснику за вчинення цього злочину позбавлення волі від 2 до 7 років, повідомили у прес-службі.