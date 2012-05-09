Родіон Нахапетов візьме участь у заходах, присвячених Дню Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. Кіномитець Родіон Нахапетов, який останнім часом проживає і працює у Сполучених Штатах, візьме участь у заходах, присвячених Дню Перемоги.

Як повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, Р.Нахапетов приїздить до Харкова сьогодні, 9 травня.

«Все життя Родіона Нахапетова дуже пов’язано з Великою Перемогою. Оскільки, з одного боку, його поява на світ і все життя є трагічним, з іншого – це життя талановитої людини. Приїхати завтра було його власним бажанням. Адже Родіон Нахапетов хоче подивитися на парад до Дня Перемоги. Тому він разом зі своїм продюсером і дружиною Наталією Шляпніковою відвідає парад. Я гадаю, що все побачене, можливо, колись стане сторінкою сценарію якогось фільму, або якоюсь режисерською роботою», - зазначила В.Маренич.