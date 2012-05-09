На Меморіалі Слави вшанували пам'ять загиблих

Харків. 9 травня. УНІАН. Сьогодні, у річницю Великої Перемоги, на Меморіалі Слави в Лісопарку відбулася урочиста хода та покладання квітів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, вклонитися пам`яті полеглих воїнів прийшли голова ХОДА Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, заступник голови облради Людмила Давидова, перший заступник губернатора Валентин Дулуб, заступники голови ХОДА Євген Савін та Юрій Сапронов, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Едвард Гранат, Герої Радянського Союзу Сергій Остащенко, Михайло Карпеєв та Федір Пуртов, депутати.

Ходу відкрили ветерани Великої Вітчизняної війни з полковими прапорами. Парадним строєм пройшли перед присутніми військові підрозділи Харківщини та курсанти правоохоронних вузів області. Присутні вшанували пам`ять загиблих воїнів Радянської Армії хвилиною мовчання, і на їхню честь був даний почесний салют. Завершила церемонію поминальна панахида по всіх, хто загинув у боях за свободу нащадків і свого народу.

У ході також взяли участь та поклали квіти до підніжжя монумента Батьківщини-Матері керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, директори департаментів та начальники управлінь міськвиконкому, керівники підприємств області, ветерани, учнівська молодь, представники духовенства різних конфесій, жителі та гості міста.