Дзвінок невідомого на годину призупинив роботу Харківського аеропорту

Харків. 12 травня. УНІАН. Сьогодні через анонімний дзвінок було тимчасово призупинено роботу Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту, після повідомлення про закладення вибухівки, яке надійшло близько 15.40, керівництво аеропорту та його компетентні служби провели всі застережні заходи для евакуації пасажирів.

«Протягом години від міліції надійшла інформація про те, що зловмисник затриманий. Тривога була помилковою», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, з 16.40 аеропорт працює у звичному режимі. Літак рейсу «Київ – Харків» о 16.01 без проблем приземлився в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Харкові через неправдиве повідомлення про замінування вокзалу було евакуйовано близько 300 осіб із залізничних вокзалів станцій «Харків-Пасажирський» та «Основа».