У палаті лікарні Укрзалізниці відбулася зустріч Тимошенко і Теффта

Харків. 14 травня. УНІАН. У палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» відбулася зустріч посла США Джона Теффта та ще ряду представників посольства із екс-прем’єром Юлією Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, представникам делегації була надана можливість ознайомитися з умовами в лікарні та лікувальним процесом, а також особисто поспілкуватися із засудженою.

Після зустрічі посол відзначив, що в лікарні створені всі умови для успішної реабілітації Ю.Тимошенко, а медичні працівники закладу спільно з німецькими лікарем клініки «Шаріте» доктором Лутцом Хармсом забезпечують виконання призначених процедур.

Дж.Теффт також подякував працівникам пенітенціарного відомства і медичного закладу за надану можливість відвідати Ю.Тимошенко та поспілкуватися з нею.

Ю.Тимошенко відмовилася прослідувати у кімнату для побачень, тому керівництвом ДПтС України (як виняток) було прийняту рішення дозволити побачення з представниками Посольства США безпосередньо в палаті.