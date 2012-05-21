Прихильники Тимошенко мітингують під судом

Харків. 21 травня. УНІАН. У Харкові близько 100 прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко проводять мітинг перед Апеляційним судом Харківської області, у приміщенні якого сьогодні о 10.00 Київський районний суд Харкова продовжить слухання справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь активісти місцевих організацій політичних партій «Фронт Змін» та ВО «Батьківщина».

Мітингувальники, які зібралися на площі Руднєва перед Апеляційним судом Харківської області, тримають прапори ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», плакати із зображенням Ю.Тимошенко, а також транспаранти з різними написами. Люди скандують: «Юля – ми з тобою!», «Юлі – волю!». Учасники акції вимагають припинити кримінальне переслідування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко 19 квітня під час попереднього розгляду справи заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

28 квітня Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про перенесення на 21 травня розгляду по суті справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ. Сторона державного обвинувачення вимагає від суду забезпечити особисту присутність Ю.Тимошенко на судовому процесі.

8 травня ГПУ заявила, що державні обвинувачі у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» 21 травня звернуться до суду з проханням перенести засідання у зв’язку з тим, що підсудна Ю.Тимошенко перебуває у харківській лікарні, де проходить реабілітаційний курс процедур.