У Харкові затримали викрадачів підлітка

У Харкові пред’явлено обвинувачення викрадачам 14-річного хлопця.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, подія сталася 2 травня - двоє дорослих хлопців (1992 та 1994 р. н.) за ініціативою старшого вирішили викрасти 14-річного хлопця і зажадали від батьків викупу.

Викравши увечері підлітка, вони відвели його у темний підвал житлового будинку. Потім з мобільного телефону надіслали матері СМС-повідомлення щодо суми викупу. Спочатку назвали 10 тис. доларів, потім зробили знижку до 5 тисяч. Згодом, аби батьки не встигли повідомити міліції, викрадачі перевели підлітка до іншого приміщення, де утримували його із закритими очима до отримання викупу. Зрештою, добившись свого, вони відпустили хлопця.

Як повідомили у прес-службі, організатор злочину затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі. Йому пред’явлено обвинувачення за викрадення малолітнього та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність за ст.304 Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (викрадення малолітнього, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Санкція обох статей передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Розслідування справи перебуває на контролі прокуратури.