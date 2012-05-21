У Тимошенко буде новий лікар

Харків. 21 травня. УНІАН. Лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові продовжить німецька лікарка Рейсхаус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За його даними, сьогодні лікар Рейсхаус прибуде до Харкова і замінить лікаря-невропатолога Лутца Хармса, який проводив лікування екс-прем’єра до кінця минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко через погіршення стану здоров’я 9 травня перевели із Качанівської колонії в харківську лікарню. Лікар німецької клініки «Шаріте» призначив їй курс лікування.