Прокурор пояснила, чому суд переніс слухання справи щодо ЄЕСУ

Харків. 21 травня. УНІАН. Клопотання державного обвинувачення про перенесення судового засідання з розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України» пов’язано з необхідність продовження лікування екс-прем’єра у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова з розгляду справи щодо ЄЕСУ наполягла представник державного обвинувачення Марина Капінос.

«Сьогодні державне обвинувачення заявило клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням підсудної на лікуванні і продовження періоду реабілітації. З нашого боку було вжито всіх можливих заходів щодо додержання всіх прав підсудної Ю.Тимошенко, надання їй належного лікування та здійснення захисту її прав у судових засіданнях», - сказала М.Капінос.

Вона відкинула звинувачення захисту Ю.Тимошенко в тому, що обвинувачення грунтувало своє клопотання на нелегітимних висновках медичної комісії.

«Сторона обвинувачення, як і сторона захисту, в праві надавати суду будь-яку інформацію, отриману законним шляхом. На наш запит була надана інформація з лікувального закладу про недоцільність транспортування Ю.Тимошенко до судового засідання у зв’язку із непереривністю процесу її лікування», - наголосила М.Капінос.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова сьогодні переніс на 25 червня засідання у справі Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ, яку вона очолювала у 1995-1997 роках..

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс на 26 червня касаційної скарги захисту Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі.

Сьогодні захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що рішеннями судів про перенесення засідань у двох справах проти Ю.Тимошенко на 25 та 26 червня українська влада вкотре намагається ввести в оману європейську спільноту.

«Судовий розгляд справи перенесений на 25 червня. Хочу нагадати, що на 26 червня перенесена касація у «газовій справі» Юлії Володимирівни. На моє глибоке переконання, це все пов’язано з тим, що саме в ці дня, 25-26 червня у місті Страсбург буде проводитися сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, на якій повинно розглядатися українське питання. Українська влада хоче в чергове задурити європейську спільноту, сказавши, в нас немає остаточного рішення. Саме тому обрані ці два дні», - сказав С.Власенко.