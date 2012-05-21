До Харкова прибула німецький лікар

Харків. 21 травня. УНІАН. До Харкова прибула лікар берлінської клініки «Шаріте» Аннет Рейсхауер, яка продовжуватиме лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, лікар прибула до Харкова авіарейсом Відень – Харків близько 14.00.

У коментарі журналістам лікар А.Рейсхауер наголосила, що прибула до Харкова з лікувальною метою, проте вона не уточнила, скільки саме часу перебуватиме в Україні.

А.Рейсхауер в аеропорту зустріли заступник голови медичної комісії, яка обстежувала Ю.Тимошенко, Галина Сіроштан, заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський, представники медичної частини Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр. Після прильоту А.Рейсхауер відбула до ЦКЛ «Укрзалізниці», де Ю.Тимошенко проходить лікування.

Як повідомляв УНІАН, А.Рейсхаус замінила у Харкові лікаря-невропатолога кліники «Шаріте» Лутца Хармса, який здійснював лікування екс-прем’єра до кінця минулого тижня.