Техас пропонує Харківщині співпрацю в різних сферах

Харків. 21 травня. УНІАН. Американський штат Техас зацікавлений у співпраці з Харківщиною у сферах сільського господарства, освіти, медицини, палива та енергетики.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у понеділок губернатор Михайло Добкін зустрівся з конгресменом штату Техас (США) Натаніелем Паркером і керівництвом інвестиційної компанії «SigmaBleyzеr».

«Сьогодні питання інвестиційної привабливості регіону для нас є пріоритетним. Президент поставив завдання за 20 років вивести Україну в число провідних світових держав, і зробити нашу країну такою ж привабливою, яким свого часу зумів стати Сінгапур та інші країни, які здійснили, здавалося б, неможливий стрибок з бідності, безправ`я населення в напрямку держав, де право приватної власності, свободи людей є основоположними принципами, що дає їм можливість відчувати себе добре економічно. Сподіваюся, що ваш приїзд до Харкова дасть можливість подивитися на Україну і на Харків зокрема трохи іншим поглядом, ніж ви могли це робити, дізнаючись про нас тільки з телебачення, газет чи інтернету», - сказав у ході зустрічі Михайло Добкін.

Як зазначив Н.Паркер, Техас зацікавлений у співпраці з Харківщиною в паливно-енергетичній сфері (видобуток сланцевого газу, нетрадиційна енергетика), медицині, сільському господарстві, а також співробітництві між вищими навчальними закладами (дистанційне навчання, спільні освітні програми). Н.Паркер також запропонував делегації харківських бізнесменів, промисловців, вчених відвідати Техас і продовжити налагодження взаємовигідного співробітництва.

За словами президента інвестиційної компанії «SigmaBleyzеr» Майкла Блейзера, 20 років тому в України були прекрасні шанси, але вони були реалізовані тільки частково.

«Потенціал Україні набагато перевищує те, що було реалізовано. Я впевнений, що навіть протягом наступних 10 років можна зробити дуже багато. Прикладом цього можуть бути інвестиції в сільське господарство. Ця сфера є стратегічною козирною картою України і конкретно Харківського регіону. Землі, люди, їхні знання та вміння дають Харкову унікальні можливості», - сказав М.Блейзер.

За його словами, протягом наступних кількох десятків років основними цінностями в світі будуть не газ і нафта, а вода і їжа.

«Глобальна продовольча безпека є гарячою темою у всіх точках світу, але особливо в Китаї, Індії і Близькому Сході. Зростання населення, нестача їжі буде збільшуватися у багато разів і дуже швидко. Україна зараз виробляє приблизно 50 млн. тонн зерна на рік. Якщо в Україні будуть задіяні всі сільськогосподарські угіддя, на них застосовувалися б сучасні технології і техніка, Україні може подвоїти, потенційно потроїти, а за оцінками деяких фахівців в чотири рази збільшити обсяг виробництва зерна. Це зробить Україна найбільшим експортером зерна в світі. Це дозволить не тільки істотно допомогти вирішенню питань глобальної продовольчої безпеки, а й поставить Україна на карту як справжнього гравця. Моя компанія спільно зі штатом Техас готові реалізувати в Харківському регіоні проект з розвитку та залучення інвестицій в сільське господарство», - повідомив М.Блейзер.