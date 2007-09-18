Сьомочкін: не політизуймо госп. питань

Харків. 18 вересня. УНІАН. Президент Акціонерного товариства «Концерн АВЕК і Ко», керівник фракції БЮТ в Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН виступає з ініціативою не політизувати господарські питання.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного штабу Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

С.СЬОМОЧКІН наголошує, що останнім часом спостерігається тенденція, при якій у рішення господарських суперечок привноситься політичний контекст. Не виключенням стають і судові розгляди, пов`язані з відміною рішень сесій Харківської міської ради 5-го скликання.

На думку С.СЬОМОЧКІНА, політизування цих процесів і будь-які спроби інформаційного тиску повинні бути виключені на період виборчої компанії.

С.СЬОМОЧКІН готовий до зустрічі з Харківським міським головою, секретарем Харківської міської ради, іншими представниками регіональної влади в ефірі

будь-якого місцевого телеканалу виключно після 30 вересня для того, щоб обговорити ці питання.

«Питання, пов`язані з прозорістю ухвалення рішень на сесіях Харківської міської ради 5-го скликання, судові процеси суб`єктів господарювання з міською владою повинні одержати правову оцінку. Тут своє слово повинен сказати суд. Безумовно, громада повинна мати у своєму розпорядженні об`єктивну і неупереджену інформацію з цих питань. Будь-яке політизування і спроби організації передвиборного шоу повинні бути виключені», - вважає С.СЬОМОЧКІН.