Фани назвали Ярославського найбільш шанованою у футболі людиною разом з Блохіним і Шевченком

Харків. 25 травня. УНІАН. Українські уболівальники назвали президента ФК «Металіст» Олександра Ярославського однією з найбльш шанованих постатей у сучасному вітчизняному футболі.

Такі результати опитування, яке провів Київський інститут соціології за підсумками останніх чемпіонатів України та Ліги Європи, повідомляє sport-express.ua.

До трійки персон, котрі викликають найбільшу повагу, уболівальники віднесли головного тренера збірної України Олега Блохіна (83,7%), капітана національної збірної Андрія Шевченка (82,5%) та власника харківського клубу О.Ярославського (57,7%).

Якщо цілком зрозумілою є любов фанів до володарів «Золотого м’яча» О.Блохіна та А.Шевченка, то позитивне ставлення і повага уболівальників до «нефутболіста» - бізнезнесмена, власника клубу О.Ярославського - звертають на себе особливу увагу. Ймовірно, тут зіграли роль кілька факторів: досягнення «Металіста» в національному чемпіонаті та яскраві виступи у Лізі Європи, діяльність О.Ярославського у якості інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, намагання бізнесмена впровадити в український футбол правила чесної гри.

Як би там не було, футбольні фани дали нижчу оцінку власникоаві «Шахтаря» Рінату Ахметову (56,8), куратору суддів П’єрлуіджі Колліно (54,2), а також братам Суркісам - Григорію (48,6) та Ігореві (45,2), один з яких очолює Федерацію футболу України, а інший - є президентом київського «Динамо».

Фани, зокрема, дали відповіді на запитання про якість суддівства у Прем’р-Лізі, хто з їхньоїх точки зору найбільше впливає на суддів, а також про те, як зіграє українська збірна на Євро-2012, чого вони чекають від гри того чи іншого футболіста.

Опитування проводилося у всіх регіонах України.

На знімку: Олекснадр Ярославський на трибуні під час футбольного матчу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА