У Харкові «замінували» станцію метро

Харків. 24 травня. УНІАН. У Харкові через повідомлення про замінування зі станції метро «Історичний музей» було евакуйовано 780 осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Повідомлення про закладення вибухівки на станції метро надійшло до правоохоронців від невідомого чоловіка близько 14.30.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група, представники СБУ, МНС та швидка медична допомога.

Працівники вибухотехнічної служби провели обстеження приміщення станції та прилеглої території. Роботу станції було припинено на 50 хвилин, евакуйовані 780 чоловік, обстежено близько 1870 кв м. Під час перевірки вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було.

Працівниками міліції проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування станції метро.