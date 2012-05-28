Харківський аеропорт запускає рейс на Барселону

Харків. 28 травня. УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 2 червня відкриває регулярний сезонний авіарейс сполученням Харків - Барселона.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник комерційного відділу Міжнародного аеропорту «Харків» Владислав Іллін.

За його словами, рейс здійснюватиметься двічі на тиждень: по суботах і поперемінно вівторках і четвергах. На маршруті використовуватимуться повітряні судна Boeing 737-400 місткістю 169 крісел.

В.Іллін зазначив, що основна частина квитків на цей авіарейс продаватиметься разом із туристичними путівками, проте певна частина квитків надійде у вільний продаж через сайт і каси МАУ.

За словами В.Ілліна, рейс Харків - Барселона – один із найдовших, із тих які виконуються з Міжнародного аеропорту «Харків». Тривалість польоту становитиме близько 3,5 - 4 години. Вартість квитка – від 400-450 дол.