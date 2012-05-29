У фан-зоні Євро-2012 робитимуть «футбольні» зачіски і ліпитимуть вареники

Харків. 29 травня. УНІАН. У Харкові у фан-зоні під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року робитимуть «футбольні» зачіски та ліпитимуть вареники.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це поінфорував сьогодні режисер офіційної фан-зони у Харкові Олег Катков.

За його словами, кожен день у ході матчів фінальної частини Євро-2012 у фан-зоні, розташованій на майдані Свободи в центрі Харкова, буде тематичним.

Режисер повідомив, що 12 червня тут працюватимуть 10 перукарських крісел, де охочі зможуть зробити собі креативну «футбольну» зачіску або прикрасити тіло малюнком. 15, 23 і 28 червня проходитимуть майстер-класи з ліплення вареників і приготування борщу. 8 і 19 червня відбудуться виступи брейкдансерів, паркуристів, скейтерів і ролерів, 23-го - конкурс брейкдансерів. 14 червня виступлять циркові артисти й творчі колективи міста. 11 і 16 червня пройдуть майстер-класи з чер-лідерства, 18 червня - з писанкарства та виробів руками. Також у різні дні виступлять колективи академії культури, університету мистецтв, академії фізкультури. 21 червня пройде чемпіонат з графіті.

Крім того, щодня роботу фан-зони відкриватиме шоу барабанщиків. У матчеві дні в ньому братимуть участь голландські барабанщики.

Також режисер фан-зони наголосив, що на майданчику облаштують два міні-поля, на яких можна буде грати у футбол. В один із днів оберуть маленьку «Міс фан-зони».

Також, за словами Олега Каткова, в останні дні чемпіонату у фан-зоні пройде фотовиставка про її роботу. На знімках буде відбито найяскравіші моменти виступів, фестивалів, майстер-класів і всього, що відбувалося за час роботи фан-зони.

З повною програмою заходів у фан-зоні можна ознайомитися на сайті міськради.