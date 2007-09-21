Попит на Інтернет і кабельне ТБ та зростає

Харків. 21 вересня. УНІАН. Підприємствами Харківської області за січень–серпень 2007 р. реалізовано всім споживачам послуг зв`язку на 946,7 млн. грн., в тому числі населенню – на 399,9 млн. грн. Проти січня–серпня 2006 року обсяги послуг зв’язку зросли у порівнянних цінах на 3,6%.

Як повідомляє Головне управління статистики в Харківській області, майже по всіх видах зв’язку спостерігається зростання обсягів наданих послуг, яке коливається в межах від 200,2% (проводове мовлення) до 116,0% (телефонний міський зв`язок).

Останнім часом відбувається зростання попиту на сучасні види зв’язку: надання доступу до інтернету збільшилося на 36,9%, населенню – вдвічі більше порівняно з січнем–серпнем 2006 р., послуги кабельного телебачення зросли на 30,7% та 30,8% відповідно.

Найбільша питома вага із загальної суми доходів припадає на послуги мобільного – 46,2%, або 437,6 млн. грн., у тому числі населенню – 30,1%, або 120,5 млн. грн., міжміського (включаючи міжнародний) – 18,9%, або 178,5 млн. грн. (населенню – 22,2%, або 88,9 млн. грн.), міського телефонного зв`язку – 17,7%, або 167,6 млн. грн. (населенню – 27,5%, або 110,1 млн. грн.).