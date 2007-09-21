Автобан Харків-Перещепине здадуть вчасно

Харків. 21 вересня. УНІАН. Остаточне завершення робіт та введення в експлуатацію автобану Харків-Красноград-Перещепине, який проходить територією Харківської і є частиною автошляху Москва-Сімферополь, планується у наступному році.

Про це повідомляє веб-сайт обласної держадміністрації.

За даними начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Василя МІКУЛЕНКА, при виконанні будівельно-ремонтних робіт підрядними підприємствами на всіх без винятку ділянках використовуються найсучасніші технології: щебенево-мастичні асфальтобетони, бітумні емульсії, геомати та георешітки, які дозволяють зробити автотрасу дійсно європейського рівня.

За словами начальника ГУ промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВА, введення шляху в експлуатацію дозволить вирішити на рівні області проблему розвантаження доріг Харкова, Мерефи, Краснограда від транзитного та великого вантажного транспорту, значно підвищить рівень безпеки руху, створить нові робочі місця як у шляховій галузі, так і у сфері обслуговування та дорожнього сервісу.