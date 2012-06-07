У Ватутіному відкрито нову амбулаторію

Харків. 7 червня. УНІАН. В селі Ватутіне Нововодолазького району відкрито новозбудоване приміщення сільської лікарської амбулаторії з житлом для медичних працівників.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова обласної ради Сергій Чернов та заступник губернатора Ігор Шурма.

Промовляючи перед присутніми, М.Добкін сказав: «Такі події стають, з одного боку, звичними в нашому регіоні, а з іншого - вони завжди будуть святковими, тому що якщо порівнювати старі умови, у яких працювали медики в цьому селі, і нові - це небо і земля. Це черговий крок у наближенні якісної медичної допомоги до жителів сільської місцевості».

Губернатор подякував усім, хто був причетний до будівництва амбулаторії, а також передав жителям села і медикам слова вітання від віце-прем`єр-міністра України - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової. Він повідомив, що керівництво області планувало продемонструвати їй цю амбулаторію в якості типового проекту, який можна впроваджувати на території всієї України. М.Добкін зазначив, що Харківщина готова поділитися своїми напрацюваннями і цим проектом з іншими регіонами.

За інформацією прес-служби ОДА, старе приміщення сільської лікарської амбулаторії села Ватутіне знаходилося в аварійному приміщенні барачного типу 1946 року забудови з пічним опаленням і не відповідало сучасним вимогам, тому було ухвалене рішення про будівництво нового приміщення.

Як повідомив І.Шурма, потужність новозбудованої амбулаторії становить 30 відвідувань за зміну, загальна площа 231,6 кв. м (10 кімнат), у т.ч. квартира для медичних працівників – 75,4 кв. м. Будинок газифікований, має водопровід. У складі амбулаторії стоматологічний та фізіотерапевтичний кабінети, денний стаціонар на 5 ліжок; загальна клініко-діагностична лабораторія; маніпуляційний, оглядовий кабінети та кабінет щеплень, вона забезпечена спеціалізованим автомобілем та системою дистанційної передачі електрокардіограм «Телекард».

«Новозбудована сільська лікарська амбулаторія села Ватутіне з житлом для медичних працівників забезпечує якість та доступність первинної медико-санітарної допомоги мешканцям сільської місцевості і є позитивним прикладом пріоритетної підтримки місцевою владою та керівництвом області первинної медико-санітарної ланки на селі», – сказав І.Шурма.

Довідка. Загальна вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації, будівництва та оснащення сільської лікарської амбулаторії становить 2448,8 тис. грн., за рахунок котрих було виготовлено проектно-кошторисну документацію, облаштовано амбулаторію та прилегла територію, придбано медичне обладнання, облаштовано зовнішні мережі газопостачання та електропостачання.