В амбулаторії с.Ватутіне - нова стоматологічна установка

Харків. 7 червня. УНІАН. Сьогодні під час урочистого відкриття новозбудованого приміщення сільської лікарської амбулаторії з житлом для медичних працівників у селі Ватутіне голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вручив завідуючій амбулаторії Ларисі Кузнецовій паспорт на нову стоматологічну установку з компресором.

Сільська лікарська амбулаторія обслуговує населення 2 сіл - Ватутіного та Вільхуватки загальною кількістю 2 325 осіб, з них 435 дітей. На підзвітній території амбулаторії проживають 134 ветерани війни та 14 осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС, і знаходяться на диспансерному обліку, повідомляє сайт облдержадміністрації.

