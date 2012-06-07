Платіні про Євро-2012: українці мають пишатися

Харків. 7 червня. УНІАН. Президент Союзу європейських футбольних федерацій (UEFA) Мішель Платіні вважає цьогорічний Чемпіонат Європи з футболу «найскладнішим» з точки зору організації в порівнянні з попередніми турнірами, але переконаний у тому, що Україна і Польща впоралися із поставленим завданням.

Про це він сказав в інтерв`ю німецькому виданню DieWielt, повідомляє кореспондент УНІАН з Варшави.

«Дійсно можна так сказати, але вкінці виявиться, що це було варте. Краще виграти складний матч, а не легкий», - сказав М.Платіні, відповідаючи на запитання журналіста.

Президент UEFА висловив переконання, що чемпіонат буде успішним.

«Це буде великий турнір, дуже гарний Чемпіонат Європи. Стадіони у Польщі та в Україні прекрасні. Також атмосфера буде досконалою», - сказав він.

М.Платіні відзначив, що особливо українці повинні пишатися тим, що організовують турнір, незважаючи на несприятливі політичні та інші труднощі.

Президент UEFА заявив, що збудована в рамках підготовки до чемпіонату інфраструктура дозволить покращити рівень життя в Україні, відзначивши, що без Євро-2012 вона була б споруджена на 20 або 30 років пізніше.

«Це все після завершення матчів залишиться. Це прекрасна сила футболу, котра допомогла вже раніше Німеччині та Франції», - сказав М.Платіні.

Він також висловив переконання, що українці з поляками заслужили право організовувати європейський чемпіонат з футболу, зауваживши, що гірша інфраструктура, ніж у більш розвинутих країнах, у Польщі та Україні буде «додатковою цікавинкою» для уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, матчі Євро-2012 відбуватимуться в чотирьох українських та чотирьох польських містах з 8 червня по 1 липня цього року.

Довідка УНІАН. Представники польської та української влади неодноразово заявляли, що організація Євро-2012 дозволить дати важливий імпульс для розвитку національних економік, зокрема, для залучення іноземних інвестицій та розвитку туризму. Водночас низка експертів називають невиправданими такі величезні витрати на організацію турніру, прогнозуючи фінансові збитки від проведення цього заходу.

На знімках: Мішель Платіні у Харкові; (внизу) стадіон «Металіст», реконструйований до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА