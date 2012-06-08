Тхір Фред угадав результат першої гри Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. У п`ятницю, 8 червня, відбувся матч-відкриття Євро-2012 між збірними Польщі та Греції.

1:1 – такий рахунок гри, яка була позначена напругою і драматизмом.

Поляки першими відкрили рахунок після блискучої комбінації нападників.

На початку другого тайму за грубу гру з поля суддя вилучив захисника греків. Однак удев’ятьох їм вдалося зрівняти рахунок.

Невдовзі польський воротар, рятуючи ситуацію, збив грецього нападника у штрафному майданчику.

Рахунок міг стати 2:1, але воротареві, який вишов на заміну, вдалося відбити 9-метровий.

Таким чином, збулося віщування харковського тхора Фреда, який передбачив нічиї у перших двох матчах Євро-2012.