Росія влаштувала чехам повний розгром - 4:1

Харків. 8 червня. УНІАН. У другому матчі групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Росії завдала нищівної поразки збірній Чехії - 4:1.

Росіяни захопили ініціативу з перших хвилин і утримували її до самого завершення гри, діяли у високому темпі, всі голи були забиті сильними ударами після швидких атак і рішучих передач врозріз чеських захисників. Росія стає лідером групи і, судячи по грі її та суперників, готова лідерство утримати.

Наступні матчі в цій групі - 12 червня: Греція - Чехія, Польща - Росія.

Завтра у боротьбу вступить група B, яка грає в Україні: Нідерланди - Данія (Харків), Німеччина - Португалія (Львів).