Росія влаштувала чехам повний розгром - 4:1
23:37, 08 червня 2012Харьків
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Завтра ігри у Харкові і Львові
Харків. 8 червня. УНІАН. У другому матчі групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Росії завдала нищівної поразки збірній Чехії - 4:1.
Росіяни захопили ініціативу з перших хвилин і утримували її до самого завершення гри, діяли у високому темпі, всі голи були забиті сильними ударами після швидких атак і рішучих передач врозріз чеських захисників. Росія стає лідером групи і, судячи по грі її та суперників, готова лідерство утримати.
Наступні матчі в цій групі - 12 червня: Греція - Чехія, Польща - Росія.
Завтра у боротьбу вступить група B, яка грає в Україні: Нідерланди - Данія (Харків), Німеччина - Португалія (Львів).
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