У Харкові поблизу аеропорту перекинувся пасажирський автобус

Харків. 12 червня. УНІАН. Поблизу міжнародного аеропорту «Харків» у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус «БАЗ».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у харківському міському Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 10.30 в районі перехрестя вулиці Портової та проспекту Гагаріна.

Водій автобусу допустив наїзд на острівок безпеки, внаслідок чого автобус перекинувся. На момент ДТП у салоні маршрутки знаходилося 5 пасажирів. Внаслідок аварії незначну травму ноги отримала 69-річна жінка, яка після огляду медиків була відпущена додому. Інші громадяни не постраждали.

На цей час проводиться перевірка, встановлюються усі обставини дорожньої пригоди. Рух транспорту по проспекту Гагаріна не обмежувався.