В день матчу Україна - Франція фан-зону Харкова відвідали 70 тисяч фанів

Харків. 16 червня. УНІАН. Близько 70 тисяч футбольних фанів відвідали 15 червня офіційну фан-зону Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на майдані Свободи у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на коменданта фан-зони Євро-2012 у Харкові Сергія Литвинова.



За його інформацією, під час матчу Україна - Франція на площі Свободи перебувало близько 50 тисяч осіб. С.Литвинов зазначив, що, незважаючи на велику кількість людей, координаційний штаб вирішив не перекривати виходи та не обмежувати допуск людей у фан-зону.



Комендант фан-зони додав, що погода в Харкові дозволила не припиняти роботу майданчика, як це трапилося 14 червня. У зв`язку з можливим штормовим попередженням по радіо передавали повідомлення з проханням зберігати спокій.

Керівник Центру громадських зв`язків УМВС України в Харківській області Наталія Захарова повідомила, що правопорядок навколо фан-зони під час матчу Україна - Франція забезпечували 300 міліціонерів. Порушень громадського порядку та звернень до міліції зафіксовано не було.