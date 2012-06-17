На матч Голландія - Португалія прийдуть 13 тисяч іноземних фанів

Харків. 17 червня. УНІАН. Понад 10 тисяч уболівальників збірної Нідерландів та понад 3 тисячі португальських фанів сьогодні на стадіоні «Металіст» дивитимуться матч Нідерланди - Португалія.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олексія Чубарова.

Переважна більшість фанів прилетить до Харкова чартерними авіарейсами. Як повідомили в інформаційній службі аеропорту, таких рейсів сьогодні очікується 60.

Початок матчу Нідерланди - Португалія - о 21.45 за київським часом.