На матч Голландія - Португалія прийдуть 13 тисяч іноземних фанів
14:30, 17 червня 2012Харьків
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Гра на стадіоні «Металіст»
Харків. 17 червня. УНІАН. Понад 10 тисяч уболівальників збірної Нідерландів та понад 3 тисячі португальських фанів сьогодні на стадіоні «Металіст» дивитимуться матч Нідерланди - Португалія.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олексія Чубарова.
Переважна більшість фанів прилетить до Харкова чартерними авіарейсами. Як повідомили в інформаційній службі аеропорту, таких рейсів сьогодні очікується 60.
Початок матчу Нідерланди - Португалія - о 21.45 за київським часом.
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