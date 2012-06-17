Голландські фани просять підтримати їхню збірну

Харків. 17 червня. УНІАН. Асоціація голландських уболівальників попросила підтримати їхню збірну під час матчу Голландія - Португалія, який пройде сьогодні, 17 червня, у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на представника асоціації Йоко де Вітта.

За його словами, фани просять харків`ян і гостей міста, які будуть на стадіоні «Металіст», одягнути помаранчеві футболки, інший одяг або, по змозі, використовувати атрибутику кольору збірної Голландії з футболу.

Крім того, уболівальники збірної Нідерландів звертаються з проханням скандувати на трибунах стадіону три кричалки голландською мовою: Aanvallen [аанфолен] - атакуйте!;

Hup Holland hup [хюп холанд хюп] - вперед, Голландіє, вперед!; Jagen [яхен] - давай!

«Ми дуже сподіваємося на підтримку харків`ян. Сподіваємося на те, що вони відгукнуться на наші прохання. Це останній матч Нідерландів у Харкові, і якщо завдяки спільній підтримці наша команда зіграє добре, це буде харківське диво. Харків назавжди залишиться для голландців містом дива», - зазначив Йоко де Вітт.