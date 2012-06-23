Харківщина приймає 1-й всеукраїнський студентський фестиваль ігрових видів спорту

Харків. 23 червня. УНІАН. Харківщина приймає Перший всеукраїнський студентський фестиваль з ігрових видів спорту.

Урочисте відкриття Фестивалю відбулося 21 червня на базі Харківської державної зооветеринарної академії за участю голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України В’ячеслава Гамова, начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації Дмитра Перепелиці, ректора Харківської державної зооветеринарної академії Валерія Головка, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Студенти понад 50 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з 19 областей України змагаються за перемогу у 10 видах спорту: баскетболі, волейболі, гандболі, регбі, футболі, бадмінтоні, пляжному волейболі, тенісі, настільному тенісі та футзалі.

Гостей та учасників свята привітали хореографічний колектив народного танцю Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди, кінний театр Харківської державної зооветеринарної академії, творчі та спортивні колективи Харківської державної академії фізичної культури.

Також під час проведення урочистого відкриття відбулось нагородження переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України.

Спортивні змагання триватимуть до 25 червня.