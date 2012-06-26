Заборгованість із зарплати на підприємствах Харківщини у червні скоротилася на 19 млн грн

Харків. 26 червня. УНІАН. За даними моніторингу, станом на 25 червня заборгованість із зарплати на підприємствах Харківщини скоротилася у червні на 19 млн. грн. і становить 99 млн грн.

Про це сьогодні на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації поінформував заступник губернатора Ігор Шурма, повідомляє сайт ОДА.

Водноча, зазначив він, незважаючи на вжиті заходи, порівняно з початком року ці борги зросли на 10% (8,9 млн грн).

Борг із платежів до Пенсійного фонду України становить: по страхових внесках - 234,7 млн грн, приріст за травень цього року - 5,2 млн грн; по єдиному соціальному внеску - 88,2 млн грн, приріст за травень ц.р. 3,5 млн. грн.

За інформацією І.Шурми, на державних підприємствах зосереджено 70,8 % загальної заборгованості з виплати заробітної плати (70,1 млн грн); 52,4% боргів по страхових внесках до Пенсійного фонду України (122,9 млн грн ), 48 % боргу по єдиному соціальному внеску (42,3 млн. грн.).

Найбільш проблемними у цій групі підприємств залишаються:

- ДП «Завод ім. Шевченка» - із сумою боргу по зарплаті 27 млн грн, по страхових внесках до Пенсійного фонду - 10 млн грн, по єдиному соціальному внеску - 6,5 млн грн;

- ДП «ХЕМЗ» - борг із зарплати становить 5,9 млн грн; зі страхових внесків до Пенсійного фонду - 3,1 млн грн, по єдиному соціальному внеску - 3,1 млн грн;

- ДП «Завод ім. Малишева» - борг із зарплаті - 11,3 млн грн; зі страхових внесків до Пенсійного фонду -13,3 млн грн, по єдиному соціальному внеску - 20,7 млн грн;

- ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» - борг із зарплати - 8,9 млн грн, зі страхових внесків до Пенсійного фонду - 3,7 млн грн, по єдиному соціальному внеску - 2,8 млн. грн.

На підприємствах комунальної форми власності зосереджено 5,8% заборгованості із заробітної плати, 29% боргів по страхових внесках до Пенсійного фонду та 30,6% боргу по єдиному соціальному внеску. За даними моніторингу на підприємствах комунальної форми власності заборгованість із заробітної плати становить 5,7 млн грн, збільшилася до початку року на 0,3 млн грн (на 5,5 %). Зі страхових внесків до Пенсійного фонду - 68,2 млн грн, приріст за травень - 6,2 млн грн, та по єдиному соціальному внеску - 27 млн грн, приріст за травень - 1,2 млн грн.

«Наявність боргів з виплати заробітної плати та по розрахунках з Пенсійним фондом України - це явище антисоціальне і потребує усунення в найближчий час», - наголосив І.Шурма.