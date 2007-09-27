Фельдман не подаватиме в суд на Салигіна

Харків. 27 вересня. УНІАН. Народний депутат V скликання, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що подаватиме до суду на голову Харківської облради Василя САЛИГІНА, який в ефірі одного з телеканалів припустив, що О.ФЕЛЬДМАН є співучасником замаху, що готується на лідера Партії регіонів, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТ, своє небажання подавати в суд на В.САЛИГІНА О. ФЕЛЬДМАН умотивував тим, що В.САЛИГІН «має погану звичку говорити про те, у чому не розбирається, і робити заяви, попередньо не подумавши».

«Подавати в суд за це на Василя САЛИГІНА, - вважає О.ФЕЛЬДМАН, - було б зловживанням його слабостями, які й без того всім відомі».

«Я ставлюся з розумінням до бажання В. САЛИГІНА поговорити на актуальну тему напередодні виборів, але вважаю, що краще було б розповісти харків`янам про те, скільки вже чоловік одержало безкоштовні земельні наділи і що зробила облрада для людей у районах області – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як відомо, раніше В.САЛИГІН заявив в ефірі одного з харківських телеканалів про те, що, за його інформацією, правоохоронці зверталися до О.ФЕЛЬДМАНА з проханням розкрити джерело інформації про замах, що готується на В.ЯНУКОВИЧА, але О.ФЕЛЬДМАН відмовився. На цій підставі В.САЛИГІН вважає, що народний депутат є співучасником злочину, що готується.