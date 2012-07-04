Тимошенко відвідали у лікарні представники ПА ОБСЄ

Харків 4 липня. УНІАН. Доповідач Комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської Асамблеї ОБСЄ, глава парламентської делегації Нідерландів у ПА ОБСЄ Кьоскун Чьоруз та секретар делегації Парламентської Асамблеї ОБСЄ Арьєн Вестерхофф відвідали ув’язнену екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, під час візиту представники ОБСЄ протягом години поспілкувалися з керівництвом ЦКЛ та протягом наступних двох годин - із засудженою Ю.Тимошенко.

За результатами візиту до ЦКЛ «Укрзалізниці» К.Чьоруз висловив вдячність за надану можливість відвідати медичний заклад та безпосередньо поспілкуватися з Ю.Тимошенко.

