Харків. 4 липня. УНІАН. Shell готова використовувати українські труби, якщо вони відповідатимуть стандартам.

Про це сказав на прес-конференції у Харкові керівник компанії Shell в Україні Грехем Тайлі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливість використання компанією Shell труб українського виробництва під час видобування газу в Україні.

«Ми зобов`язалися працювати з місцевим виробником за умови, що вони (труби - УНІАН) відповідатимуть стандартам Shell. Ми їм всіляко в цьому допомагаємо», - сказав Г.Тайлі.

Він відзначив, що Shell спільно з українськими трубовиробниками і Міністерством економічного розвитку та торгівлі України зараз обговорюють можливість використання труб вітчизняного виробництва під час видобування газу в Україні. «Можливо, зустріч для обговорення цього питання відбудеться сьогодні», - зазначив Г.Тайлі.

Крім того, керівник Shell в Україні відзначив хороші умови для ведення бізнесу в енергетичній сфері.

«Як для людини, яка працює в енергетичному бізнесі, я бачу дуже хороше середовище для цієї діяльності в Україні. Процес конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції був проведений прозоро і чесно. Конкурс був проведений за участю міжнародних компаній. Ми дуже щасливі стати переможцями», - сказав Г.Тайлі.

За його словами, проведення чесного конкурсу «підсилить подальші інвестиції в енергетичний сектор України».

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Міжвідомча комісія з організації і проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Shell переможцем конкурсу по Юзівській площі (Донецька і Харківська області) із запасами сланцевого газу.

Компанія Shell планує почати розвідувальне буріння у 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються у більш ніж 4 трильйони кубометрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити понад 1,6 млрд грн інвестицій і 30 млрд грн - на етапі промислової розробки.