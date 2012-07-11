У Харкові пікетували готель, де мешкає німецьким лікар Тимошенко

Харків. 11 липня. УНІАН. У Харкові молодіжні активісти пікетували готель «Чичиков», де мешкає німецьким лікар екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Лутц Хармс.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетах, які проходили вчора ввечері та сьогодні зраку на вулиці Гоголя, брали участь близько 15 молодих людей.

Учасники акції були одягнені у білі футболки із зображенням Л.Хармса та написами «Любой каприз за ваши деньги», «Утром деньги - днем болезнь. Днем деньги - вечером болезнь». Молоді люди також тримали плакати з написами англійською та російською мовами «Доктор Хармс – пора в иститут учиться лечить», «Доктор Хармс, кого вы лечите» і прапори з написали «Шармс: Мы можем многое за деньги».

Молоді люди підготували для Л.Хармса маленький велосипед і мають намір вручити його німецькому медику «на знак того, що він повинен повернутися в Німеччину».

За словами учасника акції, помічника депутата Харківської міської ради від Партії Регіонів Максима Мусєєва Романа Добрянського, учасники акції закликають Л.Хармса повернутися в Німеччину.

«Ми пропонуємо доктору Хармсу їхати в Німеччину, займатися клінікою «Шаріте» і лікувати хворих, які цього потребують, а не тих, хто тут влаштовує цирк», - сказав Р.Добрянський.

Учасники акції наголосили, що своїми діями Ю.Тимошенко та Л.Хармс «плямують репутацію української медицини». На їхню думку, через таку ситуацію «складається враження, що українські фахівці ні на що не здатні».

Молоді люди висловили обурення тим, що більше двох місяців триває лікування Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, однак українська громадськість й досі не знає діагнозу екс-прем’єра.

В акції також беруть участь представники Жовтневої районної в Харкові організації «Молоді регіони».