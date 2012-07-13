Держава буде підвищувати зарплату медикам

Харків. 13 липня. УНІАН. Держава буде підвищувати заробітну плату медичним працівникам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ефірі програми обласного телебачення «Час влади» губернатор Михайло Добкін.

«Лікарі не повинні отримувати півтори-дві тисячі гривень. На ці гроші лікар не зможе вивчати нові тенденції в медицині, не може розвиватися. Лікар повинен отримувати таку заробітну плату, щоб він сам був здоровий, ситий, взутий, одягнений і мав можливість удосконалювати свій професіоналізм», - сказав М,Добкін.

Він підкреслив, що зарплата підвищується лише зі зростанням економіки, її не можна піднімати штучно, не спираючись на можливості державного бюджету.

«Виросте наша економіка - почнуть піднімати заробітні плати, пенсії та соціальні виплати. Я обговорював це питання з віце-прем`єр-міністром України - міністром соціальної політики Сергієм Тигипком. Хочу сказати - з року в рік нашим лікарям будуть підніматися заробітні плати», - наголосив М.Добкін.