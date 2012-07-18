Суддю, який «не помітив» гол Девіча, підвищили в статусі

Харків. 18 липня. УНІАН. Після доленосної для збірної України жахливої помилки у матчі Євро-2012 проти Англії суддю, який стояв на лінії воріт і не побачив гол Марко Девіча, підвищили у класі. Про це повідомляє ТСН.

Угорського арбітра Іштвана Вада, який обслуговував разом зі своїм співвітчизником Віктором Кашшаї матч Євро-2012 Україна - Англія, підвищили в статусі.

В оприлюдненій новій категоризації суддів на майбутній єврокубковий сезон 2012/2013, Вад, який стояв за воротами і з кількох метрів не побачив гол Марко Девіча у ворота англійців, підвищений з першої категорії до так званої Elite Development.

Як відомо, рефері класифікуються за п`ятьма категоріями: елітна (Elite), Elite Development, перша, друга і третя.