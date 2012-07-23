Захисницю державної мови забрала швидка, акція триває

Харків. 23 липня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи журналістка Жанна Титаренко припинила голодування, оголошеного на знак протесту проти мовного закону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила сама журналістка.

За її словами, рішення припинити голодування було прийняте через різке погіршення самопочуття. «Я не можу, в мене запаморочення, дуже сильна слабкість, не можу пити багато води, йде блювання. Також просили припинити голодування багато моїх знайомих і громадські організації», - сказала Ж.Титаренко.

Як повідомив організатор та учасник акції протесту Дмитро Пилипець, Ж.Титаренко госпіталізовано до лікарні швидкої та невідкладної допомоги № 4.

Він наголосив, що, незважаючи на госпіталізацію однієї з учасниць акції, протест на Площі Свободи триває.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Харкові журналістка Інтернет-видання «Справжня варта» Ж.Титаренко оголосила голодування на знак протесту проти мовного закону. «Я вийшла на майдан і п’ю тільки воду. До цього я два дні вдома спробувала поголодувати (пила воду, їла тільки помідори), щоб пересвідчитися, що я зможу, щоб не вийшло так, що вийшла, півдня поголодувала і побігла додому їсти. Зараз я впевнена, що зможу», - сказала Ж.Титаренко.

Вона підкреслила, що голодуватиме безстроково, перебуватиме на площі Свободи цілодобово.

Безстрокова акція протесту проти мовного закону розпочалася в Харкові 3 липня.