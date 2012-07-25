Учасники «мовного Майдану» просять облраду не розглядати «мовне» питання

Харків. 25 липня. УНІАН. Учасники акції на захист української мови закликали Харківську обласну раду не ухвалювати звернення щодо підтримки закону «Про засади державної мовної політики».

У переданому УНІАН відкритому листі громадські активісти висловили переконання, що набуття чинності мовного закону призведе «до розколу України за мовною ознакою, появи сепаратистських настроїв».

Крім того, зазначається у зверненні, на практиці впровадження закону «суттєвого ускладнить документообіг», стане «подвійним навантаженням на освітні заклади», принесе «додаткові щорічні витрати з держбюджету у розмірі до 17 млрд гривень».

«Знаючи настрої харків’ян, - йдеться у зверненні, - заявляємо вам, що суспільство набагато більше хвилюють питання соціально-економічного характеру, і тому порушення мовного питання люди трактують як загравання з електоратом східних областей перед виборами».

Автори звернення вимагають від депутатів облради терміново ухвалити документ з вимогою до голови Верховної Ради Володимира Литвина не підписувати закон та з вимогою до Президента Віктора Януковича ветувати його.

«Інакше ми будемо змушені розпочати інформаційну кампанію з висвітлення провалів обласного та міського керівництва у соціально-економічній сфері та кампанію щодо членів Партії регіонів зокрема», - заявили громадські активісти.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії Харківської облради до порядку денного внесено питання про звернення депутатів до Президента України та Верховної Ради стосовно ситуації, що склалася навколо прийняття закону «Про засади державної мовної політики». Сьогодні зранку близько 200 активістів пікетували сесію обласної ради, вимагаючи від депутатів зняти з розгляду це питання.

Напередодні депутати Харківської міської ради ухвалили звернення до Президента і парламенту, у якому висловилися на підтримку мовного закону.