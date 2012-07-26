З Києва до Харкова можна злітати із 60%-ю знижкою

Харків. 26 липня. УНІАН. Пасажири Міжнародного аеропорту «Харків» отримали можливість стати клієнтами всесвітнього сервісу колективних знижок Groupon.

Зокрема, у період з 10 липня по 2 вересня цього року кожен власник дисконтного купона може придбати авіаквитки на рейси, що виконуються за маршрутом «Київ-Харків» і «Київ-Харків-Київ», зі знижкою в 60% від базової вартості, повідомляє прес-служба аеропорту.

Таким чином, переліт в економкласі за маршрутом «Київ-Харків» вартістю 1005 грн. обійдеться користувачеві сервісу Groupon в 402 грн. Переліт в економкласі за маршрутом «Київ-Харків-Київ» вартістю 1440 грн. обійдеться користувачеві сервісу Groupon в 576 грн.

«Безумовно, така знижка припаде до душі людям, що вже запланували поїздку повітряним транспортом. Але я не виключаю того, що вона приверне тих мандрівників, які ще не визначилися з видом транспорту, який доставить їх зі столиці до Харкова (або до Харкова і назад). Для нас це означає збільшення числа пасажирів - людей, які побачать наш аеропорт, скористаються широким асортиментом запропонованих тут послуг, оцінять високий рівень сервісу і, можливо, стануть нашими постійними гостями», - сказав Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

Дисконтна програма Groupon розповсюджується на харківські рейси, які здійснюються зі столичного аеропорту «Жуляни». Користування знижкою не відбивається на кількості і якості послуг, що надаються, зазначається у повідомленні.

Довідка. Groupon (groupon.com.ua) - американський сервіс колективних знижок. За допомогою сервісу користувачі можуть отримувати знижки, які можна активувати виключно за умови, якщо ними зацікавиться певна мінімальна кількість учасників програми. Для отримання знижки необхідно купити купон на сайті сервісу, роздрукувати його і пред`явити продавцеві. Сервіс Groupon був заснований в листопаді 2008 р. За перший рік існування обіг сайту становив $94 млн. Станом на 2012 р. глобальна мережа Groupon охоплює 40 млн користувачів у 35 країнах.

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.