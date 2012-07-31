Євро-2012 пройшло на більш високому рівні, ніж Олімпіада в Лондоні

Україна провела Чемпіонат Європи з футболу на більш високому рівні порівняно з ХХХ Олімпійськими іграми, які тривають у Великобританії.

Про це заявив віце-президент Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту Лібор Роучек у Києві під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, повідомляє Урядовий портал.

"Я хотів би подякувати Вам як главі українського Уряду та подякувати всьому українському народу за те, що вам вдалося на гідному рівні провести Євро-2012. У німецькій та англійській пресі було багато скептицизму щодо спроможності України організувати такий захід. Та Україна чудово організувала цей турнір, і якщо порівнювати з Олімпійськими іграми, які тепер проходять у Лондоні, видно, що українці організували чемпіонат набагато краще", - сказав європейський політик.