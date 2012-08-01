Харківщина на підготовку до Євро-2012 використала 14 млрд грн

Харків. 1 серпня. УНІАН. На підготовку Харкова та області до чемпіонату Європи з футболу 2012 року було використано близько 14 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми обласного радіо сказав директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ОДА Сергій Авершин.

За його даними, у тому числі з місцевих бюджетів було використано 1,2 млрд грн: з обласного – близько 300 млн грн, з міського – більше 900 млн грн.

С.Авершин підкреслив, що ще рано остаточно підбивати фінансові результати Євро-2012, зважаючи на специфіку самого проведення подібного заходу.

«Як правило, такі заходи не дають миттєвого результату. Ми отримали той імпульс, який дозволить надалі заробляти на території області значні гроші. Хотів би назвати кілька цифр. До Євро-2012 за державні та спонсорські кошти було збудовано аеропорт: злітну смугу і новий термінал. За 3 дня проведення матчів чемпіонату Європи до Харкова було виконано 750 рейсів. Така інфраструктура повинна була пройти випробування, і вона з ним впоралася, адже одна справа приймати 2-3 рейси на день, інша – 750 за 3 дні. Тепер всі мають можливість спостерігати за тим, як розвивається наш аеропорт, і збільшується ділова активність на території Харківської області. Від цього ми в майбутньому очікуємо результатів у вигляді залучених інвестицій, побудованих підприємств і розвинених фірм», – сказав С.Авершин.

Він зазначив, що за час проведення Євро-2012 Харків відвідала «рекордна кількість туристів» – близько 70 тисяч.