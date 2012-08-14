До кінця вересня буде видано 180 тисяч державних актів на землю - Добкін

Харків. 14 серпня. УНІАН. До 30 вересня планується видати 180 тисяч державних актів на землю сіножатей та пасовищ.

Як повідомив на нараді з питань підбиття підсумків збиральних робіт 2012 року та завдань посівної кампанії 2012-2013 років голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, сьогодні ці акти знаходяться на стадії підготовки, фахівці працюють з необхідними документами.

«180 тисяч актів - це не просто виготовлені, вами підписані і відкладені в стіл матеріали. Це 180 тисяч повернених людям надій на справедливість», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.